  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanı'na hakarete elektronik kelepçe

Cumhurbaşkanı'na hakarete elektronik kelepçe

Cumhurbaşkanı'na hakarete elektronik kelepçe
Güncelleme:

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, ev hapsine alınarak, ayağına elektronik kelepçe takıldı.

Eskişehir’de depremzedelere hareket ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan A.D.D. (41), dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde ifadesi alınan A.D.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan A.D. D. hakkında yine adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol şartları kapsamında ev hapsine alınan A.D.D.’nin ayak bileğine de elektronik kelepçe takıldı. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler eskişehir recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanına hakaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yaşayanlar için yeni konut kampanyası! Taksitler 7.500 TL'den başlayacak
Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta bir zam daha geldi
Hande Erçel yazı getirdi, sosyal medya yıkıldı
Dolar kurundan Cumhuriyet tarihi rekoru!
Müge Anlı hamile mi ?
İkinci elde zirvenin sahibi değişmedi: İşte en çok satan markalar
Sel, dolu, yıldırım, hortum... Meteoroloji'den kırmızı alarm!
İşte yeni Türkiye: Her ilde, her ilçede farklı Dolar kuru
AK Parti'den Sinan Oğan için dikkat çeken çıkış
1,5 milyon TL'lik hazine destekli taşıt kredisi müjdesi