Cumhurbaşkanı'na hakarete elektronik kelepçe
Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, ev hapsine alınarak, ayağına elektronik kelepçe takıldı.
Eskişehir’de depremzedelere hareket ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan A.D.D. (41), dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde ifadesi alınan A.D.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan A.D. D. hakkında yine adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol şartları kapsamında ev hapsine alınan A.D.D.’nin ayak bileğine de elektronik kelepçe takıldı. Soruşturma sürüyor.
DHA
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