Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medyada çıkan yalan haberleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Dezenformasyon Bülteni'nin 75. sayısı yayımlandı.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki az hasarlı ve hasarsız meskenlerdeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelendiği anımsatılan bültende, şu bilgilere yer verildi:

"Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan, depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe dönük elektrik ve doğal gaz borçları silinmiştir. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırılmıştır."

Bültende, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında iki tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ne ait olduğu belirlenmiştir. Yüzde 85 oranında yapımı tamamlanan ve Ekim 2023'te faaliyete geçmesi öngörülen tünel, iddia edildiği gibi düz bir güzergahta değil, dağlık bir alanda inşa edilmektedir. Tünelin valilik tarafından yukarıdan çekilen görüntülerinde de dağlık alanda inşa edildiği görülmektedir. Özellikle kış aylarında tipinin ve kar yağışının etkili olduğu bölgede, Yağdonduran Tüneli'nin hizmete girmesiyle vatandaşlar daha güvenli ve konforlu biçimde seyahat edebilecek."

"Provokatif paylaşımlara itibar edilmemeli"

Bültende, Türkiye'de kaydedildiği iddia edilerek, sosyal medyada paylaşılan "çirkin görüntüler"in de dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"Marketteki iğrenç taciz saniye saniye kameraya yansıdı" başlığıyla daha önce yayımlanan bir haber kupürünün paylaşıldığı bültende, "İddiaya konu görüntülerin, Aralık 2018'de Almanya'da kaydedildiği ve Türkiye'deki birçok basın yayın organında da haberlere konu olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medyada toplumsal huzur ve düzeni bozmaya yönelik yapılan provokatif paylaşımlara itibar edilmemelidir." açıklamasına yer verildi.

Schengen vizesi ret oranı

"Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularında aldığı ret oranı, Rusya'nın 5 katına çıktı" iddiasının doğru olmadığı bildirilen bültende, "schengenvisainfo.com" verileri incelendiğinde 2022'de Türkiye'nin Schengen vizesinden aldığı ret oranının yüzde 15,5 olduğu, Rusya’nın ise ret oranının yüzde 10 olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Ayrıca Türkiye'nin vize ret oranının, güncel olarak yüzde 15,38 oranla dünya ortalaması olan yüzde 17,9'dan daha düşük seviyede olduğu belirtildi.

"Seçimden sonra vatandaşa bedava halı dağıtıldı" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Seçimden sonra vatandaşa bedava halı dağıtıldı" iddiasının da yalanlandığı bültende, "Bahse konu görüntülerin 23 Aralık 2022'de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir mağazanın ücretsiz 100 adet halı dağıtımı sırasında çekildiği tespit edilmiştir. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında, eski tarihli görüntülerin yeni tarihli görüntüler gibi sosyal medyada dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Bu örnekteki gibi dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

"Türk Hava Yolları Katar'a satıldı" iddiası

"Türk Hava Yolları Katar'a satıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, Türk Hava Yollarının herhangi bir şirket ya da ülkeye satışının söz konusu olmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

"BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak" iddiası

"BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak" iddiasına ilişkin ise bültende, "Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir. Türkiye'nin enerji ve ulaştırma sektörlerinde uluslararası saygınlığa sahip şirketleri hakkında yapılan asılsız ve spekülatif açıklamalara itibar edilmemelidir." bilgisi verildi.

"Kaçak Afgan çoban diğer çoban ve ev sahiplerini öldürdü" iddiası

Bültende, sosyal medyada paylaşılan, "Kaçak Afgan çoban diğer çoban ve ev sahiplerini öldürdü" iddiası yalanlandı.

İddiaya konu görüntülerin, 24 Ocak 2023'te Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyündeki bir olaya ait olduğu belirtilen bültende, olayda 3 kişinin cesedinin bulunduğu, yapılan incelemeler neticesinde ev sahibinin eşini ve çobanını öldürdükten sonra intihar ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

"AK Parti'ye oy veren depremzedelere kişi başı 70-80 bin lira ödeme yapıldı" iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberleşme uygulamalarından dolaşıma sokulan, "AK Parti'ye oy veren depremzedelere kişi başı 70-80 bin lira ödeme yapıldı" iddiası yalanlandı.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun, tüm aşamalarıyla şeffaf ve demokratik bir ortamda, yüksek bir katılımla gerçekleştiğine yer verilen bültende, herhangi bir siyasi partinin "para karşılığında" oy almasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Bültende, Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı resmi seçim sonuçlarını manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

"Emine Erdoğan, Rıdvan Dilmen'e, 'Sen çekil oradan, siz yanlış yaptınız' dedi" iddiası

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, "Emine Erdoğan, Rıdvan Dilmen'e, 'Sen çekil oradan, siz yanlış yaptınız' dedi" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüntüler incelendiğinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 'Siz yanlış yaptınız' demediği, 'Sizi yalnız alalım' dediği açık bir şekilde duyulmaktadır. İddiaya konu diyalogla ilgili açıklamada bulunan Rıdvan Dilmen de Sayın Emine Erdoğan'ın kendisine, 'Mesut Özil ile yalnız çekilin önce, sonra birlikte çekilirsiniz' dediğini ifade etmiştir. İddiaların asılsız olduğunu dile getiren Dilmen açıklamasında, 'Yanlış yaptınız' demedi, 'Yalnız çekilin' dedi. Allah aşkına Emine Hanım hiç kimseye bu üslupta konuşmaz ki' ifadelerini kullanmıştır."