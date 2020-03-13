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  3. 13 Mart 2020 10:15

Cumhurbaşkanlığı'ndan ikinci koronavirüs vakasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci koronavirüs vakasına ilişkin bir açıklama yaptı. Kalın, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ikinci koronavirüs vakasıyla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci koronavirüs vakasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kalın, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim" dedi.

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ibrahim kalın , koronavirüs
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