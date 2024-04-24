Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarında rekor artış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024'ün ilk 3 aylık döneminde Saray'ın harcamalarının yüzde 120 arttığını kaydederek, "Saray'ın, vatandaşın vergilerini har vurup harman savurması kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Saray'ın harcamalarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bulut, ekonomik kriz ortamında vatandaş yiyecek ekmek bulamazken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yine itibardan tasarruf etmediğini belirtti.

Bu yılın ve geçtiğimiz yılın Saray harcamalarının ilk 3 ayını karşılaştıran Bulut, “Geçtiğimiz yıl sarayın ocak ayı harcaması 247 milyon 619 bin TL iken bu yıl 446 milyon 343 bin TL’ye; şubat ayı harcaması 470 bin 729 bin TL iken bu yıl 1 milyar 454 milyon 809 bin TL’ye; mart ayı harcaması 289 milyon 794 bin TL iken bu yıl 320 milyon 678 bin TL’ye çıktı” dedi.

YÜZDE 120 ARTTI

2023 yılının ilk üç ayında 1 milyar 8 milyon 142 bin TL olan Saray harcamalarının bu yılın aynı döneminde 2 milyar 221 bin 830 TL’ye yükseldiğini belirten Bulut, anılan 3 aylık dönemde Saray harcamalarının yüzde 120 arttığını bildirdi.

"TASARRUF SARAY'DAN BAŞLASIN"

“Birinci hedef tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak” diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tasarrufu Saray'dan başlatma çağrısı yapan Bulut, “İktidar bozulan ekonominin yükünü, bütçe açıklarını maaşı enflasyon karşısında günden güne eriyen vatandaşın sırtına yüklüyor. Olan ay sonunu bile getiremeyen vatandaşa oluyor” dedi.

Emekliye sabır tavsiye eden, ‘kaynak yok’ diye emekli maaşına zam yapmayan Saray'a her şeyin serbest olduğunu kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

“Milyonlarca emekli açlık sınırında hayatını idame etmeye çalışıyor. Yıllarca devlete hizmet eden emekli rahat bir hayat yaşaması gerekirken, geçim derdiyle uğraşıyor. Halk ucuz ekmek, ucuz et kuyruklarına, emekli 10 bin TL sefalet ücretine mahkûm edilmişken sarayın vatandaşın vergilerini har vurup harman savurması kabul edilemez.”