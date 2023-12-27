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Cumhurbaşkanlığı'nın koruma maliyeti dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanlığı'nın koruma maliyeti dudak uçuklattı
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Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için 2023 yılının sadece ilk 10 ayında 907 milyon 312 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için bu yılın on ayında tam 907 milyon 312 bin TL harcandı. Bu tutar, 79 bin 572 kişinin aldığı aylık asgari ücrete eşit.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre Koruma Daire Başkanlığı'nın günlük harcaması ise 2 milyon 984 bin TL. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın geçen yılın aynı döneminde yaptığı toplam ödeme, 441 milyon 569 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın on ayında Meclis yerleşkesinin güvenliğini sağlayan TBMM Koruma Daire Başkanlığı 283 milyon 248 bin TL, suçla mücadele eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı 311 milyon 715 bin TL, uyuşturucuyla mücadele için kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise 284 milyon 25 bin TL harcamaya imza attı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, harcamalarıyla aralarında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın da bulunduğu 27 daire başkanlığını geride bıraktı.

 

Birgün

Etiketler cumhurbaşkanlığı koruma dairesi başkanlığı koruma cumhurbaşkanlığı korumaları
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