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  3. 20 Kasım 2020 17:06

D-100'de onlarca kuş ölüsü bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D-100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Yapılan ilk incelemede, kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği belirtildi.

D-100'de onlarca kuş ölüsü bulundu
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D-100 karayolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında yaklaşık 50 kadar sığırcık kuşunun yolda ölü ya da yaralı olarak yattığını gören Kenan Esenboğa, otomobilini durdurdu. Esenboğa, yaşayan kuşları yoldan topladı. Esenboğa’nın kuşları kurtardığı anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. Videoda, kuşların ölümüne anlam veremeyen Kenan Esenboğa, üzüntü yaşadı. Yetkililere bilgi verilmesinin üzerine Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kuşların öldüğü bölgede inceleme yapıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı. Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

DHA

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