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Dana ve kuzu karkas alım fiyatları arttı

Dana ve kuzu karkas alım fiyatları arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatının kilogram başına 2 TL artırıldığını duyurdu.

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL’den 92 TL’ye çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun.

Etiketler Dana ve kuzu karkas alım satış fiyat
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