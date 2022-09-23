Dana ve kuzu karkas alım fiyatları arttı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatının kilogram başına 2 TL artırıldığını duyurdu.
Bakan Kirişci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL’den 92 TL’ye çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun.
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