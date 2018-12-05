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  3. 05 Aralık 2018 23:33

Darbe girişimi gecesini anlattı: ''Kaçın bir yerlere saklanın...''

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Darbe girişimi gecesini anlattı: ''Kaçın bir yerlere saklanın...''
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin  142 sanığın yargılanmasına tanık savunmalarıyla devam edildi.

15 Temmuz'da vatani görevini yapan tanık M.A. darbe girişimini anlayan Süleyman isimli uzman çavuşun erlere "Kaçın, bir yerlere saklanın ve kesinlikle  kimseye karşı silah kullanmayın" talimatı verdiğini ve ağaçlık alana giderek sabaha kadar saklandıklarını anlattı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla  taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında vatani görevini yapan tanık M.A.  akşam saatlerinde birlikte dolaşırken eski teğmen Ramazan Bingöl'ün kendisini  durdurduğunu, silah ve şarjör alarak ani müdahale kuvvetine katılması talimatı  verdiğini beyan etti.

Cephanelik bölgesine gittiğinde gördüğü isimlikleri sökülü birkaç  binbaşının ulaştırma bölüğünü arayarak araç temin edilmesi emri verdiğini  belirten M.A, ardından Genelkurmay Başkanlığı'na gitmek üzere yola çıktıklarını  fakat yolda polislerce durdurulduklarını anlattı.

M.A, KKK'ye döndükten sonra nizamiyeden içeri alınmadıklarını,  Bingöl'ün girişlerine yardımcı olduğunu ve içeride bir binbaşının, "Kimi  görürseniz vurun." diye erlere talimat verdiğini aktardı.

Bu esnada yanlarında olan Süleyman isimli bir uzman çavuşun darbe  girişimini fark ettiğini, "Kaçın, bir yerlere saklanın ve kesinlikle kimseye  karşı silah kullanmayın." diyerek erleri uyardığını anlatan M.A, birkaç erle  beraber alandan uzaklaştığını ve sabaha kadar saklandığını belirtti.

Terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık  hükümlerinden faydalanan tanık İsmail B, KKK darbe girişimi davası sanıklarından  eski üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu hakkında beyanda bulundu.

Çelikoğlu'yla 2012'den sonra 3 yıl boyunca örgüt toplantılarına  katıldığını ve "Deniz" kod adlı bir örgüt üyesinin görüşmelere aracılık ettiğini  söyleyen İsmail B, 17/25 Aralık 2013'ten sonra örgütün siyasileştiğini fark  ettiğini ve ayrılma kararı aldığını savundu.

Tanık eski albay H.K. 15 Temmuz akşamında mesaisinin birlikteki  bilgisayar sistemlerindeki bir arızadan dolayı uzadığını, durumu yüzbaşı Ahmet  A'ye bildirerek evine gittiğini ve darbe girişimini sabaha kadar evde  televizyondan izlediğini anlattı.

Darbe girişimi esnasında vatani görevini yapan M.N. ulaştırma  bölüğünde akşam nöbetçisi olduğunu, saat 22.00'den sonra televizyondan olayları  gördüğünü ve korktuğunu dile getirdi. M.N, bu sırada Araç Sevk Amirliği'ne gelen,  "isimlik" kullanmayan bir binbaşının komutayı ele aldığını belirterek, araçların  giriş çıkışını birkaç saat kontrol ettiğini anlattı.

Gece 00.30'dan sonra darbeci rütbelilerce tehdit edildikleri için  amirlikten ayrıldıklarını dile getiren M.N, bölgeden uzaklaştıklarını ve sabaha  kadar saklandıklarını söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

AA

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