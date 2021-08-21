Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde deprem fırtınası yaşanıyor. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.
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