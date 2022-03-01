Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik 3 bot içindeki toplam 22 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

BODRUM'DA 18 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri 18 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.