Davutoğlu, Babacan'la bir araya geldi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Babacan'a partisinin genel merkezinde ziyarette bulundu.
Basına kapalı görüşme 2 saat sürdü.
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