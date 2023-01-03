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Davutoğlu, Babacan'la bir araya geldi

Davutoğlu, Babacan'la bir araya geldi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Babacan'a partisinin genel merkezinde ziyarette bulundu.

Basına kapalı görüşme 2 saat sürdü.

Etiketler babacan ali babacan davutoğlu
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