Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

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Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi eski milletvekili Cuma İçten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberini duyurdu.
İçten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Genel Başkanımız sayın @Ahmet_Davutoglu
eşi Sare Davutoğlu @Sare_Davutoglu
Hanımefendide Covid-19 testi (+) pozitif çıkmıştır.
Allah hanımefendiye ve genel başkanımıza şifalar versin."
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