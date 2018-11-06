Dayısı öz babası çıktı ! Şoke eden olay...

ATV'de Esra Erol'un programına çıkan 19 yaşındaki Burcu Çerşil, öz dayısının annesine gençken tecavüz ettiğini ve aslında onun kızı olduğunu anlattı. Genç kızın anlattıkları karşısında stüdyodakilerin ağzı açık kaldı



19 yaşındaki Burcu Çerşil, Esra Erol'a derdini anlatmaya çıktı, Genç kızın sözleri karşısında Esra Erol bile şaşkına döndü. Çerşil, yıllarca babası bildiği adamla kan bağı olmadığını öğrendiğini dahası öz babasının dayısı olduğunu öne sürdü. Kızın anlattığına göre; Olay ağabeyin 2 kız kardeşine tecavüz etmesiyle başladı. Kardeşlerden biri şikayetçi oldu diğeri ise hamile kalmasına rağmen şikayetçi olmadı Burcu'yu doğurdu dahası gerçeği yıllarca sakladı.



'ÜVEY ABİLERİ İKİSİNE DE TECAVÜZ ETMİŞ'



Burcu Çerşil'in program esnasındaki anlattıkları şöyle;

11 yaşında üvey çocuk olduğumu öğrendim. Babamın Recep olmadığını öğrendim. Ben yine de onu kabullendim çünkü bana bir baba şefkati gösterdi. Kendim bildim bileli bana babalık yaptı. Yemedi yedirdi. Annem onun değerini bilemedi.

18 yaşında babam (üvey baba Recep Zılnalbant) beni aradı . Ben de yeni öğrendim senin baban dayın dedi.



Benim annemler 5 kız kardeş. Babalarının bir annelerinin ayrı olduğu bir de abileri var. Evdeki geçimsizlik yüzünden teyzem ve annem abilerinin yanına gitmişler. Ne olmuşsa orada olmuş. Üvey abileri ikisine de tecavüz etmiş.





Teyzem tecavüz eden üvey abisinden şikayetçi oluyor. Ama annem olmuyor. Gerçekleri öğrenince anneme sordum. Bu çok utanç verici deyip bana dedi ki: 'Teyzenin şikayet dosyası var benim yok '.

Dayım olarak bildiğim babam iki kardeşe tecavüz etmiş ve bir tane daha kardeşim varmış. Onu da bana 18 yıl boyunca kuzenim olarak gösterdiler. Havva teyzem tecavüz sonucu dünyaya gelen kendi oğluna 10 yaşındayken gerçeği söylemiş. Kuzenim, dayısının annesine tecavüz ettiğini ve babasının o olduğunu biliyor.

Bana sen tecavüz çocuğusun dedi. Bana sarılıyordu ama en çok zoruma giden onun sahte olmasıydı. 14 yaşından sonra bir çok kez evden atıldım. Annem beni geri aldı bir daha attı, aldı bir daha attı.

Dedemin soy kütüğünden dedemin çocuklarını çıkarttırdım. Oğuz Çerçil diye bir kişiyi çıkarttırdım. Annemin yanına gittiğimde onu sordum. Annem Oğuz Çerçil, dayın daha önce bir başka kişiye tecavüz etmiş Oğuz o tecavüz çocuğu dedi.

Canlı yayına bağlanan Burcu'nun 11 yaşına kadar öz babası bildiği Recep Zılnalbant da Burcu'nun öz babasının dayısı olduğunu nasıl öğrendiğini şöyle anlattı:

Bizzat bana kendi annesi Ayşe Çerçil söyledi. Burcu'yu ben 15 yaşına kadar büyüttüm kendi çocuklarımdan ayırmadım. Ben Burcu 1 yaşındayken evlendim çocuğu da kabul edip nüfusuma aldım. Belli bir zaman sonra gerçeği söyledi.