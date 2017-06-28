Dayısının engelli kızına tecavüzden gözaltında

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, dayısının zihinsel engelli kızı S.Y.'ye (20) tecavüz ettiği ileri sürülen M.Ö. (35) gözaltına alındı.

Gasp suçundan 10 yıldır yattığı cezaevinden geçen mart ayında denetimli serbestlikten yararlanarak çıkan M.Ö., memleketi Aydın'ın Nazilli İlçesi'nin kırsal Uzunçam Mahallesi'ne döndü. Her gün muhtarlığa giderek imza atan M.Ö., Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 26 Haziran'da dayısının evine gitti. M.Ö., iddiaya göre dayısının evde yalnız olan zihinsel engelli kızı S.Y.'ye tecavüz etti. Ailesi tarafından perişan halde bulunan S.Y.'nin Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı tespit edildi. S.Y.'ninin ailesi, M.Ö. hakkında polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.Ö. hakkında yasal işlemlere başlandı.