Dedektif gibi iz süren genç kadın, gerçeği 9 ay sonra öğrendi !

Düzce’de bir sigorta acentesinde müşteri temsilcisi olarak çalışan Melek Arslan, 9 ay önce kendisini arayan yakınlarından, adına sahte hesap açıldığını ve çeşitli bahanelerle kendilerinden para istendiğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Arslan, 9 ay boyunca adeta bir dedektif gibi iz sürerek kendisi adına sahte hesap açan kişinin 20 yıl önce oturduğu yerde komşusu olan M.Y. ile akrabası E.Y. olduğunu tespit etti. Melek Arslan, iki kişi hakkında şikayetçi oldu.



Melek Arslan, yaşadığı süreci anlatarak, "Önce dikkate almadığım birkaç mesaj geldi. ‘Melek hanım ben sizi tanıyorum ve babanızın arkadaşıyım’ veya ‘Sizin daha önce oturduğunuz yerde oturuyorum. Sizin adınıza benimle yazışan bir bayan var’ diye mesajlar aldım. Ben önce bunlara inanmadım. ‘Benimle sohbet etmek için güzel bir numara bulmuşsunuz’ diye tersledim. Bir zaman sonra bu mesajlar artmaya başladı. Tanıdığım insanlar bana ulaşmaya başladı. Bazıları ‘Melek senin adını kullanarak biri beni aradı’ dedi. Tanınmış bir aile olduğumuz için benim ve babamın adımı kullanarak arıyor. ‘Yolda kaldım, yakıtım bitti, karnım aç, İstanbul çıkışındayım, Ankara çıkışındayım telefonumun şarjı bitti bir başkasından arıyorum, sosyal medyada telefonunuzu buldum, o yüzden bir tek sizi arayabildiğim için sizden yardım istiyorum’ gibi samimi ve inandırıcı kendine acındırarak paralar istiyor" dedi.



'YAZIŞMALARI ERKEK, ARAMALARI KADIN YAPIYOR'

İki kişiyi tespit ettiğini belirten Melek Aslan, "Biri erkek, biri kadın. Erkek olan yazışma bölümünden resmimi, kimlik bilgilerimi kullanarak, 'tanışabilir miyiz?, Arkadaş olabilir miyiz?' diyerek sohbet etmeye başlıyor. Birkaç gün sohbet ettikten sonra yine aynı şekilde ‘Yolda kaldım bana para gönderir misin?’ diyor. Yazışmaları erkek yapıyor, aramaları kadın yapıyor" diye konuştu.







PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Melek Arslan, 9 ay boyunca şüphelendiği her kişinin sosyal medya paylaşımları tek tek takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bana yazışmaların kopyasını bana attılar. Ben onların hepsini toplayarak 9 ay boyunca iz sürdüm. Gece 3’lere, 4’lere kadar uykusuz kaldım. İp uçları yakalamak için çok çaba sarf ettim. Sonra uzun süre düşündüm ve bunu beni tanımayan birisi yapamaz dedim. Ablamın, babamın ve benim sosyal çevremi kullanıyor. Ayrıca benimle irtibata geçemeyecek kişilerden para istiyordu. Kendime bir liste çıkardım. Tahmin ettiğim kişileri eleye eleye onların paylaşımlarını takip ederek devam ettim. Sonrasında geçmişimden yaklaşık 20 yıl önce aynı mahallede oturduğum bir erkeğin hesabının paylaşımlarının adıma açılan sahte hesaptaki paylaşımlarla aynı olduğunu gördüm. Aynı tarihte, aynı paylaşımları yapmış. Oradan yola çıktım ve devamı geldi."



'BENİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI'

Melek Arslan, “Şüphelerimin en yoğunlaştığı kişinin adresine gitmeye karar verdim. Amacım oradan geçiyormuş da bir hal hatır sormak istiyormuş gibi eve gitmekti. Ağız yoklama, nabız ölçmek için gittim. Benim nabız yoklamama gerek kalmaksızın, beni görür görmez kaçmaya başladı. Ben tek gitmemiştim. Ağabeyim ve eşim ile gittim. Ağabeyim yakaladı. ‘Çok özür dilerim evet ben yaptım, yokluktan yaptım, işsizlikten yaptım’ gibi itiraflar gelmeye başladı" dedi.



İtirafların ardından Melek Arslan, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. M.Y ve E.Y. isimli kadın hakkında adli işlem başlatıldı.