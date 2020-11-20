Define avcılarının kimlikleri şaşırttı!

Alınan bilgiye göre, önceki gün saat 15.00 sıralarında Gediz ilçesi Uğurluca köyündeki Örencik 1.Derece Arkeolojik Sit alanında B.E. isimli polis memuru, M.D isimli emekli Uzman Çavuş, M.D isimli Ziraat Fakültesinde öğretim görevlisi ile C. T, Y.S, K. K, F. G, M. Ç, T. B ve C.B isimli şahıslar cihazla define araştırması yaptıkları esnada Jandarma KOM Şubesi ekiplerince suçüstü yakalandı.

TARİHİ HARİTALARIN OLDUĞU ANSİKLOPEDİ ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde bulunan şüpheli şahıslara ait araçlarda ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 1 adet Laptop, 1 adet yeraltı sinyal cihazı, 3 adet define arama çubuğu, 1 adet kamera, 3 adet telsiz, 2 adet telsiz şarj aleti, 1 adet tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi ele geçirildi.

Konuyla ile ilgili adli soruşturma başlatılırken, ifadeleri alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.