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DEM milletvekili terörist cenazesinde

DEM milletvekili terörist cenazesinde
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DEM Partili milletvekili Zeynep Oduncu, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristin cenazesine katıldı. Teröristin tabutunu omuzlayan DEM Partili Oduncu'nun katıldığı cenazede PKK lehine sloganlar da atıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM) Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında 14 Ekim 2023 tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Eddesa Cejna kod adlı Ece Yılmaz etkisiz hale getirildi.

DEM Partili milletvekili Zeynep Oduncu, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristin cenazesine katıldı. Teröristin tabutunu omuzlayan DEM Partili Oduncu'nun katıldığı cenazede PKK lehine sloganlar da atıldı.

Yılmaz’ın ailesi, Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürülen cenaze için 20 Aralık 2023 tarihinde DNA testleri verdi. DNA terslerinin sonuçlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi 3 Nisan 2024'te aileye teslim edilerek gece yarısı Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde gömüldü.

Teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu taşıyanlar arasında DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu’nun da yer alması dikkat çekti.

Tabuta omuz veren Milletvekili Zeynep Oduncu, tabutu mezara kadar taşıdı. Cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

İHA

Etiketler dem dem parti terör terörist terörist cenazesi zeynep oduncu
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