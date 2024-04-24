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DEM Parti Batman İl Başkanlığı'na operasyon

DEM Parti Batman İl Başkanlığı'na operasyon
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP) Batman İl Başkanlığı binasına operasyon düzenlendi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanlığı binasına polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin parti binasındaki arama çalışmaları sürerken, DEM Parti Batman İl Başkanlığı’nın X hesabından, ''Şuanda yüzlerce polisle il binamızda korsan bir baskın düzenleniyor! Seçimlerde yenilen AKP-MHP faşizmi yine Kürtlere ve Kürdün partisine saldırarak kaçınılmaz sonunu ertelemek istiyor! Tüm halkımızı partilerini sahiplenmek üzere il binamız önüne dayanışmaya bekliyoruz. Batman iradene sahip çık!'' çağrısı yapıldı.

 DEM Parti Batman İl Başkanlığı'nın X hesabından yaptığı çağrı üzerine, yüzlerce partili il binasını önünde toplandı.

 Polis ekipleri tarafından yapılan aramanın ardından il binasına giren DEM Partililer, çektiği kareleri X hesabından paylaşarak şu notu düştü: 'İl binamızda yapılan aramada barbarlığın fotoğrafı çekildi! Ne yaparsanız yapın karşınızda diz çöken tek bir Kürt, tek bir DEM Partili bulamayacaksınız!'

Etiketler operasyon dem dem parti
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