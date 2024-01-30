DEM Parti'nin İstanbul ve İzmir adayları için dikkat çeken iddia

Gazeteci Barış Yarkadaş, DEM Parti'nin İBB için 'yüzde 90' ihtimalle aday çıkartacağını belirterek. Ön planda olan iki ismi açıkladı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, siyaset arenası oldukça hareketlendi. Siyasi partiler seçimlerde yarışacak adaylarını açıklamaya devam ederken, AK Parti, CHP, Zafer Partisi ve İYİ Parti İBB adaylarını duyurdu. Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul konusunda alacağı tavır henüz netleşmemişken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) İBB adayı ise herkes tarafından merak ediliyor. Daha önce yaptığı açıklamada teklif geldiği takdirde İBB adaylığını düşüneceğini belirten eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylığı ise gizemini koruyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada Demirtaş iddiaları ile ilgili, "Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bir gün siyaset yapmak isterse, aday olmak isterse adres DEM Parti'dir” demişti. Konuya dair net bir cevap vermeyen Doğan’ın açıklaması kafalarda soru işareti bırakmıştı.

İKİ İSİM ÖN PLANDA

DEM Parti’nin MYK’dan çıkacak son kararı merakla beklenirken, Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında, DEM Parti’nin İstanbul adayına dair bomba bir kulis bilgisi paylaştı.

DEM Parti’nin İstanbul’da yüzde 90 ihtimal aday çıkaracağını vurgulayan Yarkadaş, “Orada eş başkanlık sistemi olduğu için orada Başak Demirtaş ve Celal Fırat’ın ismi ön planda" dedi.