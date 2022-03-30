Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla fotoğraf: Yollar dikenli, engebeli olabilir...

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aynı koğuşta kaldığı Selçuk Mızraklı’yla fotoğrafını paylaştı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde aynı koğuşu paylaştığı yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirtaş Mızraklı’yla fotoğraflarına, “Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili Selçuk Mızraklı hocam ile yürüyoruz. Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız. Görüşmek üzere...” notunu düştü.

Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili @SelcukMizrakli Hocam ile yürüyoruz.



Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız.



Görüşmek üzere... pic.twitter.com/BpDUHjFeEu

— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 30, 2022

HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, 21 Ekim 2019’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Mızraklı, kendi talebi üzerine tutuklu bulunduğu Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne 2 Şubat tarihinde gönderilmişti.

"MERHABA, ONURUYLA YAŞAYANLAR"

Demirtaş'ın ardından Mızraklı da bir fotoğraf karesi paylaştı. Mızraklı, paylaşımına şu notu düştü:

Bu selam, bu merhaba,

Sevdalısına, halkına,

Umudu doğana, zulme karşı durana,

Yoldaşlara, analara ve kardeşlere,

Gençlere, çocuk yüreklere...

Merhaba, onuruyla yaşayanlar!

Merhaba... pic.twitter.com/ksvZy6vJTJ

— Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) March 30, 2022

"Bu selam, bu merhaba, Sevdalısına, halkına, Umudu doğana, zulme karşı durana, Yoldaşlara, analara ve kardeşlere, Gençlere, çocuk yüreklere... Merhaba, onuruyla yaşayanlar! Merhaba..."