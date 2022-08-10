Deniz kıyısında otururken başına geldi: Az kalsın canından oluyordu

Rize'de deniz kıyısında otururken bacağına yorgun mermi isabet eden 19 yaşındaki genç kız az kalsın canından oluyordu.

Olay, önceki akşam Pazar ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sahile giden Eylül E. İ., denizde yüzdükten sonra kıyıda dinlenmeye başladı. Bir anda ağrı hissettiği sol bacağının kanamasıyla panikleyen İ., Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İ., ilk müdahalenin ardından da RE.p Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tetkiklerde, İ.’nun bacağına, yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ameliyat edilip bacağına saplanan mermi çıkarılan İ., tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilip yakalanması için çalışıyor.

'1 SANTİM DAHA İÇERİ GİRSEYDİ SAKAT KALABİLİRDİM'

Yaşadıklarını anlatan Eylül E. İ., "Denizden çıktım, sahilde arkadaşlarımla otururken bir anda 'Pat' diye bir ses duydum. Ama silah sesi değildi sanki taş sesi gibiydi. Sonrasında bacağımda bir ağrı oluştu, baktığımda kan akıyordu. Ben ne olduğunu anlamadım, arkadaşlarım kurşun olduğunu söylediler. Çevredekiler geldiler, kucaklayıp hastaneye götürdüler. Ameliyata alınarak bacağımdaki kurşun çıkarıldı. Kurşun 1 santim daha içeriye girseydi sakat kalabilirdim. Şu an bir ay boyunca yürüyemeyE.ğim" dedi.

'BÖYLE BİR ŞEYİN BENİ BULACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM'

Silahla rastgele ateş edenlerin insanların hayatıyla oynadığını belirten İ., “Böyle bir şeyin denizde gelip de beni bulacağını hiç düşünmezdim. Önceki hafta da Ardeşen'de evin içine yorgun kurşun girmiş. Böyle zevk için silahla ateş ediyorlar ama insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Kafama da kalbime de gelebilirdi. Sakat da kalabilir, ölebilirdim de. Bacağımdan çıkarılan kurşun kriminale gönderildi. Eğer silah ruhsatlıysa ya da önceden suça karıştıysa tespiti yapılabilE.k. Büyük ihtimalle ruhsatsız silahtır, bulmak çok zor" ifadelerini kullandı.