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  3. 13 Aralık 2018 11:05

Deniz Kuvvetleri'nde yeni FETÖ dalgası: 34 gözaltı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki 12'si muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibatı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2'si binbaşı, diğerleri astsubay 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12'si halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

AA

fetö , başkent , deniz kuvvetleri , ankara
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