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Deniz seferlerine fırtına engeli

Deniz seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00, Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattındaysa, Gökçeada’dan saat 17.00, Kabatepe’den saat 19.00 seferleri yapılamayacak. 

DHA

Etiketler Çanakkale gökçeada bozcaada feribot
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