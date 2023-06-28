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Denizden babam çıksa yerim diyenler için Marmara'da bulundu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında deniz yüzeyinde yüzer vaziyette görülen buzdolabı herkesi şaşırttı.

Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında denizden 50 metre açıkta görülen cismin önce ne olduğu anlaşılamadı, hemen ardından Kurbağlı sahili deniz güvenlik şeridinin olduğu alana ulaşan Erdek Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yüzer vaziyetteki cismin bir buzdolabı olduğu anlaşıldı ve denizden çıkarıldı. Kıyıdaki balıkçılar, "Denizden buzdolabı da çıktığını da gördük. Rüzgarın etkisiyle karşı kıyıdan gelmiş olabilir ya da herhangi bir yük gemisinden denize düşmüş olabilir diye tahmin ediyoruz" şeklinde açıklama yaptılar.

Etiketler kurbağalı erdek balıkesir buzdolabı sahil güvenlik
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