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Denizi kirleten gemiye dev ceza

Denizi kirleten gemiye dev ceza
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Mersin'de limana giriş için sıra bekleyen gemiye, denizi kirlettiği için 10 milyon 61 bin TL ceza kesildi.

Mersin'de denizi temiz tutmak için havadan ve karadan incelemelerde bulunan belediye ekipleri, limana giriş için sıra bekleyen geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Söz konusu gemiden denize boşaltılan atıklardan numune alan ekipler, 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL kesti. Dün de denizi kirletmeye devam eden gemiye bu defa 6 milyon 387 bin TL ceza kesildi. Toplam 10 milyon 61 bin TL ceza kesilen gemiyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler mersin denizi kirleten gemi denizi kirletme cezası
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