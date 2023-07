Denizin ortasında yaşam savaşı! 4 gün boyunca sürüklenen tekneye kimse yardım etmemiş

Mersin sahilinden tekneyle denize açılan 2 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. 4 gün sonra teknedeki bir kişi, Girne açıklarında tekneye tutunmuş ve yarı baygın halde KKTC sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Teknedeki diğer kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Finlandiya'ya çalışmak için gitmeye hazırlanan gemi teknisyeni 1 çocuk babası Ş.E. ile Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan arkadaşı U.Ç., 23 Temmuz günü ATA 33 isimli 3,7 metrelik tekneyle Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi sahilinden balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra tekne, akıntıya kapıldı. Uzun süre akıntıyla mücadele eden iki arkadaş, tekne alabora olunca denize düştü. Tekneye tutunarak yaşam mücadelesi veren iki arkadaş yardım beklemeye başladı.

4’ÜNCÜ GÜN SONUNDA GİRNE AÇIKLARINDA BULUNDU

E. ve Ç.’den haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki arkadaşı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Fakat çalışmalardan sonuç çıkmadı.

4’üncü günün sonunda E., Girne açıklarında sürüklenen tekneye tutunmuş ve baygın halde KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E. daha sonra Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, E.’nin yanında arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine Ç.’yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün akşam saatlerinde Esentepe açıklarında U.Ç.’nin cansız bedenine ulaştı. Ç.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

"BAZI TEKNELER GÖRÜP YARDIM ETMEMİŞ"

M.E. haberi alır almaz KKTC’deki hastanede tedavi gören kardeşi Ş.E.'nin yanına gitti. Kardeşinin bir an olsun yanında ayrılmayan M.E., durumunun iyi olduğunu, aradan 4 gün geçmesine rağmen onun yaşadığına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Kardeşinin teknedeki az miktarda bulunan içme suyuyla yaşama tutunduğunu anlatan E., “Zorlu şartlarda yaşama koşullarını bilen biri. Sakin kalarak hayata tutunmuş. Ben onun kurtulacağını biliyordum. Fakat bizi çok üzen şeyler var. Kardeşimin bana anlattığına göre yaşadıkları o dehşetli anlarda yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bir gemiye doğru yüzmüş, yardım çığlığı atmış ama o gemi de yanından geçip gitmiş. Bundan dolayı orada 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi U. da yaşayacaktı” dedi.

DHA