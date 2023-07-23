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Denizli'de evlat vahşeti! Annesinin gözünü oyup, hastanelik etti

Denizli'de evlat vahşeti! Annesinin gözünü oyup, hastanelik etti
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Denizli’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. A.C.K. (28), tartıştığı annesi R.K.'ya (68) kabusu yaşattı.

Kan donduran olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerinde R.K. (68) ile oğlu A.C.K. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, A.C.K. annesi R.K.’yı önce darp etti sonra ise annesinin bir gözünü oydu. Yaşanan olayda bağrışma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden giden sağlık ekibi, evin içerisinde kanlar içerisinde kalan R.K.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan annenin, yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Annesini vahşice döven A.C.K. ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen hayırsız evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler evlat denizli vahşet
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