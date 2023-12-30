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Depoları doldurun! Benzin, motorin ve LPG'ye dev ÖTV zammı açıklandı

Depoları doldurun! Benzin, motorin ve LPG'ye dev ÖTV zammı açıklandı
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2023 yılını akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuruyla geçiren araç sahipleri yeni yıla da yeni bir zamla giriyor. Akaryakıt fiyatları 2024 yılının ilk günlerinde dev bir ÖTV zammıyla yeniden zamlanacak. İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrolde Kızıldeniz’de yaşanan gerginliğin ardından petrol arzında kesinti yaşanabileceği endişesiyle tedirgin eden seyir devam ederken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zamlar yağmur gibi yağmıştı.

2024 yılı da yine yeniden dev bir zamla başlıyor.  Son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki her değişim araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Hatırlanacağı gibi seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

Ancak yarın gece merhaba diyeceğimiz yeni yıl yeni akaryakıt zamlarıyla başlıyor. Yeni yıl ile birlikte akaryakıt fiyatlarına dev bir ÖTV zammı gelecek. 

Son olarak 20 Aralık Çarşamba itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

Sektör kaynaklarından aktardığına göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, motorin ve benzine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı gelecek.

Zammın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

30 Aralık Cumartesi günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara
Benzin fiyatı: 35,19 TL
Motorin fiyatı: 37,78 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 34,48 TL
Motorin fiyatı: 37,11 TL 
LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 35,36 TL 
Motorin fiyatı: 37,99 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana
Benzin fiyatı: 35,69 TL
Motorin fiyatı: 38,31 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL 

Adıyaman
Benzin fiyatı: 35,65 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL 

Antalya
Benzin fiyatı: 35,87 TL
Motorin fiyatı: 38,52 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL 

Aydın
Benzin fiyatı: 35,41 TL 
Motorin fiyatı:  38,04 TL
LPG fiyatı: 18,76 TL

Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,41 TL 
Motorin fiyatı: 38,07 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,86 TL
Motorin fiyatı:  38,45 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 35,32 TL
Motorin fiyatı: 38,02 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 35,50 TL
Motorin fiyatı: 38,11 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL 

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,63 TL 
Motorin fiyatı: 38,26 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL 

Kars
Benzin fiyatı: 35,78 TL 
Motorin fiyatı: 38,41 TL
LPG fiyatı: 17,89 TL

Muğla
Benzin fiyatı:  35,48 TL 
Motorin fiyatı: 38,11 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize
Benzin fiyatı: 35,55 TL 
Motorin fiyatı: 38,18 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas
Benzin fiyatı: 35,62 TL 
Motorin fiyatı: 38,28 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 35,29 TL 
Motorin fiyatı: 38,19 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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