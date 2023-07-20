Depoları doldurun bir zam daha geliyor

Zam üstüne zamla rekor kıran son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV kararıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük zammının geldiği akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Türkiye yeni haftaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıttaki ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarını Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkmasıyla başladı. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. Arttırılan ÖTV tutarlarıyla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 33 TL'yi aştı. Ancak zam yağmuru bitmedi. Dün de akaryakıt fiyatlarına kur farkı zammı geldi. Sessiz sedasız kuruş kuruş gelen zam benzinin fiyatını pek çok ilimizde 35 TL'ye yükseltti.

Akaryakıt fiyatlarına dün yapılan "kur farkı zammı" sonrasında bir zam daha geliyor...

Sektör yetkililerinden alınan son bilgilere göre 21 Temmuz Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1,21 TL zam gelmesi bekleniyor.

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ? Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de işte beklenen zam öncesi, 20 Temmuz Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları:



Adana Benzin fiyatı: 35,05 TL

Motorin fiyatı: 33,30 TL

LPG fiyatı: 13,68 TL Adıyaman

Benzin fiyatı: 35 TL

Motorin fiyatı: 33,31 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL Ankara Benzin fiyatı: 34,58 TL

Motorin fiyatı: 32,84 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 35,23 TL

Motorin fiyatı: 33,57 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 34,76 TL

Motorin fiyatı: 33,06 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 34,79 TL

Motorin fiyatı: 33,18 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,26 TL

Motorin fiyatı: 33,53 TL

LPG fiyatı: 13,75 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 34,70 TL

Motorin fiyatı: 33,10 TL

LPG fiyatı: 14,01 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 34,89 TL

Motorin fiyatı: 33,21 TL

LPG fiyatı: 13,65 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,08 TL

Motorin fiyatı: 32,32 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,69TL

Motorin fiyatı: 33,05 TL

LPG fiyatı: 14,06 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 35,01 TL

Motorin fiyatı: 33,33 TL

LPG fiyatı: 13,81 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,06 TL

Motorin fiyatı: 33,49 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 34,84 TL

Motorin fiyatı: 33,19 TL

LPG fiyatı: 14,09 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 35,01 TL

Motorin fiyatı: 33,37 TL

LPG fiyatı: 14,29 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 34,83 TL

Motorin fiyatı: 33,23 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

Bakanlık akaryakıttaki ÖTV zammını böyle savundu





Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammıyla ilgili bir açıklama yaptı ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV zammının 2 nedeni olduğunu belirtti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır. Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." denildi. Bakanlık ayrıca Türkiye'nin benzinde de, motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumunda olduğunu belirterek " Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır." ifadeleri kullanıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV artışı kararı

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştür.

Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır."