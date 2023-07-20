Depoları doldurun bir zam daha geliyor
Zam üstüne zamla rekor kıran son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV kararıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük zammının geldiği akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Türkiye yeni haftaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıttaki ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarını Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkmasıyla başladı. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. Arttırılan ÖTV tutarlarıyla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 33 TL'yi aştı. Ancak zam yağmuru bitmedi. Dün de akaryakıt fiyatlarına kur farkı zammı geldi. Sessiz sedasız kuruş kuruş gelen zam benzinin fiyatını pek çok ilimizde 35 TL'ye yükseltti.
Akaryakıt fiyatlarına dün yapılan "kur farkı zammı" sonrasında bir zam daha geliyor...
Sektör yetkililerinden alınan son bilgilere göre 21 Temmuz Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1,21 TL zam gelmesi bekleniyor.
Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
Benzin fiyatı: 35,05 TL
Motorin fiyatı: 33,30 TL
LPG fiyatı: 13,68 TL
Benzin fiyatı: 35 TL
Motorin fiyatı: 33,31 TL
LPG fiyatı: 13,91 TL
Benzin fiyatı: 34,58 TL
Motorin fiyatı: 32,84 TL
LPG fiyatı: 14,28 TL
Benzin fiyatı: 35,23 TL
Motorin fiyatı: 33,57 TL
LPG fiyatı: 14,24 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 34,76 TL
Motorin fiyatı: 33,06 TL
LPG fiyatı: 14,03 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 34,79 TL
Motorin fiyatı: 33,18 TL
LPG fiyatı: 13,91 TL
Benzin fiyatı: 35,26 TL
Motorin fiyatı: 33,53 TL
LPG fiyatı: 13,75 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 34,70 TL
Motorin fiyatı: 33,10 TL
LPG fiyatı: 14,01 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 34,89 TL
Motorin fiyatı: 33,21 TL
LPG fiyatı: 13,65 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 34,08 TL
Motorin fiyatı: 32,32 TL
LPG fiyatı: 14,24 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 34,69TL
Motorin fiyatı: 33,05 TL
LPG fiyatı: 14,06 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,01 TL
Motorin fiyatı: 33,33 TL
LPG fiyatı: 13,81 TL
Kars
Benzin fiyatı: 35,06 TL
Motorin fiyatı: 33,49 TL
LPG fiyatı: 14,16 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 34,84 TL
Motorin fiyatı: 33,19 TL
LPG fiyatı: 14,09 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 35,01 TL
Motorin fiyatı: 33,37 TL
LPG fiyatı: 14,29 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 34,83 TL
Motorin fiyatı: 33,23 TL
LPG fiyatı: 14,03 TL
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı.
Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.
Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştür.
Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.
Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır."
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