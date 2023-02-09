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Deprem bölgesinde 1.117 artçı sarsıntı

Deprem bölgesinde 1.117 artçı sarsıntı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 1.117 artçı deprem oldu.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Yurdun dört bir yanından yardım seferberliği başlatılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada artçı depremlerde etkisini gösteriyor.

1117 ARTÇI DEPREM

AFAD'ın yayımladığı son verilere göre, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 1117 artçı deprem meydana geldi.

Öte yandan deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 113 bin 201 personelin çalıştığı belirtilirken 5 bin 557 araç ve iş makinasının görev yaptığı açıklandı.

Havanın sıcaklığının eksi derecelerde olduğu deprem bölgesine ise 137 bin 929 çadır, 101 bin 304 yatak ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi.

Etiketler kahramanmaraş deprem artçı deprem
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