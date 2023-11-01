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Deprem bölgesindeki yeni desteğin detayları belli oldu

Deprem bölgesindeki yeni desteğin detayları belli oldu
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Deprem bölgesindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) faizsiz finansman desteğinin detayları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’ndan sonra KOSGEB aracılığıyla yeni bir desteğin devreye alındığını duyurmuştu.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yazılı açıklamayla desteğin detaylarını paylaştı.

Açıklamada, desteğin üst limitinin ağır hasarlılar için işletme başına 500 bin liradan 750 bin liraya yükseldiği bilgisi verildi.

Dünya Bankası’ndan 450 milyon dolarlık finansmanla sağlanan desteğin KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacağı belirtildi.

Destek, işletmenin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak. Buna göre sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsıyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz olup 3’üncü yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak.

Destekten faydalanmak isteyen işletmelerden yalnızca borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek

 

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