Depremde kimliksiz defnedilen can sayısı açıklandı

Depremin üzerinden 25 gün geçmesine rağmen çok sayıda vatandaş hala yakınlarını aramaya devam ederken adli tıp uzmanları defnedilen 5 bin kişinin kimliği meçhul olduğunu açıkladı.

Deprem bölgesinde kimlikleri hâlâ tespit edilemeyenlerin yanı sıra çeşitli nedenlerle kayıtlara geçmemiş vefatlarla birlikte ölü sayısının önümüzdeki aylarda biraz daha artabileceği bekleniyor.

Birgün’den Sema Kardeşoğlu’nun haberine göre Adli Tıp Hekimleri Derneği Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Hilal üç kişilik ekiple deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

5 BİN KİŞİ KİMLİKSİZ DEFNEDİLDİ

Profesör Ahmet Hilal, defnedilen 5 bin kişinin kimliğinin bilinmediğini söylerken, ekipte bulunan bir diğer isim Prof. Dr. Halis Dokgöz şunları kaydetti:

“Antakya’da kimliği belirsiz gömülenlerin oranı yüzde 10, İskenderun, Maraş, Adana ve Osmaniye’de yüzde 5. Bu bizim gördüğümüz kentler. Yakınlarına ölü ya da diri ulaşamamak çok ağır. Depremin hemen sonrasında savcılıklar beyana göre cenazeleri teslim etmiş. Normalde yakını olsa da DNA örneği alınmalıydı. Hatay ve Adana’da iki aile yanlış cenazeleri teslim almış. O iki kişi sonra hastanede çıkınca durum aydınlandı. Polis ve jandarma ölenlerden parmak izi aldı. Bu izlerle yeni tip kimlik kartı ya da pasaportu olanların kimlikleri karşılaştırıldı. En çok kimlik tespiti bu yolla yapıldı. Ama bu tür kimliği olmayan ya da enkazdan geç çıkarılıp parmak izi alınamayan kişiler de çok.”

İLK 24 SAAT ÇOK KRİTİK

İlk 24 saatin çok kritik olduğunu belirten Dokgöz, ‘’Kimliklendirme için kritik olan ilk 24 saat bu depremde gerektiği gibi kullanılamadı. Deprem bölgesinde bu kez bu çalışmayı ilk olarak aile hekimi ve pratisyen hekimler yapmış. Normalde adli tıp uzmanları yapar. Normalde kurbanın kan örneğini alıp FTA kartlarına koymak gerekir. Ancak ilk gün geçmişse bu mümkün olmuyor. Bu durumda kemik ve dişten DNA örneği alınıyor. Polis ya da jandarma ise parmak izini alıyor.”

YAKINLARINA ULAŞAMAYANLAR NE YAPMALI?

Kimliği meçhul cenazelerle ilgili yakınını kaybedenlerden, ilgili başsavcılıklara, ilçelerdeki savcılıklara, Adli Tıp Kurumu’nun İstanbul merkez ve şube müdürlüklerine başvurup ağız içi sürüntü örneği veya kan vermeleri isteniyor.

Birgün