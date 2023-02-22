  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Depremden pencereden atlayarak kurtulan Uğurcan yaşadıklarını anlattı

Depremden pencereden atlayarak kurtulan Uğurcan yaşadıklarını anlattı

Depremden pencereden atlayarak kurtulan Uğurcan yaşadıklarını anlattı
Güncelleme:

Malatya'da çöken binanın enkazı altında kalmaktan pencereden atlayarak kurtulan Uğurcan Engüzel, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Malatya'da büyük panik yaşandı. İnsanlar hasar alan evlerinden kendilerini sokağa atarak kurtuldu.

Malatya’daki evinde depreme yakalanan Uğurcan Engüzel ise binanın yıkılmaya başlaması üzerine birinci katın penceresinden atladı.

İki topuğu kırılan ve Elazığ’a sevk edilen Adıgüzel’in tedavisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

"Deprem durmak bilmiyordu"
Depremle beraber uykudan uyandığını belirten Uğurcan Engüzel, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

Binada çok fazla ses, uğultu ve titreme vardı. Yatağımın karşısında olan koridordaki duvar, çatlama sesleri geldikten sonra yıkıldı. Bir süre bekledikten sonra durmayacağını ve geçmeyeceğini gördüm. Evim birinci kattaydı. Pencereden hızla atladım. Sonuç olarak bina yıkılmadı ve binada kimseye bir şey olmadı. Benim topuklarım kırıldı. Buna şükür, daha kötüsü olabilirdi. Yaralananlar umarım sağlığına kavuşur. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Ufak depremler görmüştük ama bu çok farklıydı. Bu deprem bir felaketti. Durmak bilmiyor, çok fazla ses ve uğultu vardı. Şiddeti de büyüklüğü de farklıydı. Bunun karşılığında hissettirdikleri fazlasıyla hem korkutucu hem de üzücü oldu. Sadece ayak topuklarım kırıldı. Bu durum biraz uzun sürecek ama iyileşip sağlımıza kavuşacağız.

Etiketler deprem cam atlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili yöneticinin evinin bahçesine AFAD çadırı kuruldu
Adı Viranşehir iken Doğanşehir olmuştu... Deprem Doğanşehri yeniden Viranşehre çevirdi
Artvin'de heyelan! Çok sayıda yaralı var
Türkiye Tek Yürek yayınında 115 milyar üzerinden şoke eden suçlama
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ''ahlaksız, namussuz, adi'' yanıtı
134 belediye başkanı hakkında suç duyurusu
Ünlü tatil beldesinde deniz 100 metre çekildi
Dolar barajda, Euro, altın ve gümüş düşüşte
Köylüler, sıfır evlerini depremzedelere açtı
Minik Eylül depremde anne ve babasını kaybetmiş, kendisi kurtulmuştu... Nedeni ortaya çıktı