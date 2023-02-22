Depremden pencereden atlayarak kurtulan Uğurcan yaşadıklarını anlattı

Malatya'da çöken binanın enkazı altında kalmaktan pencereden atlayarak kurtulan Uğurcan Engüzel, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Malatya'da büyük panik yaşandı. İnsanlar hasar alan evlerinden kendilerini sokağa atarak kurtuldu.

Malatya’daki evinde depreme yakalanan Uğurcan Engüzel ise binanın yıkılmaya başlaması üzerine birinci katın penceresinden atladı.

İki topuğu kırılan ve Elazığ’a sevk edilen Adıgüzel’in tedavisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

"Deprem durmak bilmiyordu"

Depremle beraber uykudan uyandığını belirten Uğurcan Engüzel, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

Binada çok fazla ses, uğultu ve titreme vardı. Yatağımın karşısında olan koridordaki duvar, çatlama sesleri geldikten sonra yıkıldı. Bir süre bekledikten sonra durmayacağını ve geçmeyeceğini gördüm. Evim birinci kattaydı. Pencereden hızla atladım. Sonuç olarak bina yıkılmadı ve binada kimseye bir şey olmadı. Benim topuklarım kırıldı. Buna şükür, daha kötüsü olabilirdi. Yaralananlar umarım sağlığına kavuşur. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Ufak depremler görmüştük ama bu çok farklıydı. Bu deprem bir felaketti. Durmak bilmiyor, çok fazla ses ve uğultu vardı. Şiddeti de büyüklüğü de farklıydı. Bunun karşılığında hissettirdikleri fazlasıyla hem korkutucu hem de üzücü oldu. Sadece ayak topuklarım kırıldı. Bu durum biraz uzun sürecek ama iyileşip sağlımıza kavuşacağız.