Depremden saniyeler önce ışık patlaması

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Diyarbakır'dan şaşırtan bir görüntü geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'dan bir görüntü geldi. Depremden 17 saniye önce çekildiği belirtilen güvenlik kamerası görüntülerinde gökyüzünde bir ışık patlaması görülüyor. Daha önceki depremlerde de benzer görüntüler kaydedilmişti. Uzmanlar olayı, "sismik enerjinin ısıya dönüşme olayı" olarak tanımlıyor. Deprem sırasında meydana gelen enerjinin yüzde 90'lık kısmının bu şekilde açığa çıktığı belirtiliyor.