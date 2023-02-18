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Depremle ilgili paylaşımlara 24 tutuklama

Depremle ilgili paylaşımlara 24 tutuklama
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Emniyet Genel Müdürlüğü, depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 24 kişinin tutuklandığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, kişiler üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 771 hesap yöneticisinin tespiti yapıldığı kaydedilerek, "395 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 127 kişi gözaltına alınmış, 24’ü tutuklanmıştır. Öte yandan, vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğimizi ortaya koymak açısından deprem bölgelerine yardım niyetlerini kötüye kullanmak amacıyla oluşturulan; 76 Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" denildi.

DHA

Etiketler emniyet genel müdürlüğü deprem provokatif tutuklama
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