Depremzedelere haciz iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Türkiye tarihe "asrın felaketi" olarak geçecek deprem fırtınasını yaşarken, depremzedelerin banka hesaplarındaki paralara vergi borcundan dolayı haciz konulduğu iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu iddiayı yalanladı.

Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde depremzedelere verilen 10 bin liralık desteğe vergi dairelerince borca mahsuben haciz konulduğu yönünde iddialar yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, vergi daireleri, kamu alacaklarının tahsili için Kahramanmaraş merkezli ilk depremin olduğu andan itibaren bölgede herhangi bir haciz uygulaması yapmadı. 8 Şubat tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de vergi dairelerince yapılanlar da dahil olmak üzere tüm icra takipleri durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem tarihinden önce konulmuş hacizlerin ise ilgililerin müracaatı üzerine değerlendirildiği ve gereken kolaylığın sağlandığı belirtilerek, vergi dairelerince bankalara gönderilen haciz taleplerinin gönderildikleri andaki varlıklara tatbik edildiği, daha sonra hesaplara yatan paralara etkisi bulunmadığı vurgulandı.

Bu nedenle deprem tarihinden sonra hiçbir şekilde haciz yapılmadığından daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haczin, devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmediğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda sadece, deprem tarihinden önce konulmuş hacizler üzerine yine depremden önce vergi dairesine aktarılması talep edilmiş paraların vergi dairelerine intikali söz konusu olabilir. Böyle bir işlem varsa dahi bu işlemler, deprem tarihinden önce başlamış ancak deprem tarihinden sonra sonuçlanmış spesifik örneklerdir. Bu kapsamda konunun hukuki boyutuna ve yapılan işlemin mahiyetine bakılmadan, depremzedelere devletin yaptığı yardımlar haczediliyor şeklinde paylaşımlar yapmak en basit tanımla yanıltıcı bilgi paylaşmaktır. Devletimizin bu acı günde vatandaşları için yaptığı tüm iş ve işlemleri yok sayma amacı güden bu tür paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır."

AA