Depremzedenin DASK paraları bloke edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği illerimizde evleri ağır hasar gördüğü için DASK'tan ödeme alan vatandaşların DASK paralarının bir kamu bankası tarafından bloke edildiği ortaya çıktı.

Deprem felaketinin yaşandığı illerdeki depremzedeler için 0,99 ile 6 ay ötelemeli 36 ay için 100 bin TL kredi açan bir kamu bankasının, DASK tarafından evi ağır hasar alan vatandaşlara ödediği paraları bloke ettiği ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre zorunlu DASK poliçesi yaptıran müşterilerin hesaplarına yatırılan paraların 50 bin lirasını bloke eden banka, üzerindeki rakamı ise depremzedenin hesabına yatırdı. Yüzlerce depremzede bu şekilde mağdur edilince soluğu banka şubelerinde aldı, ancak buradan aldıkları cevapla ikinci bir şok yaşadı.

Banka görevlileri, “Bankamızdan kullandığınız konut kredisi var. Eviniz ağır hasarlı olduğu için DASK'ın yatırdığı parayı sizin konut kredisi borcunuzdan mahsup edeceğiz” dediler. Ödemelerini düzenli yapan, taksitlerini aksatmadan ödeyen vatandaşlar bloke edilen DASK paraları için sonuç alamayınca çareyi CİMER'e başvuru yapmakta buldu.

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