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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
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  3. 07 Eylül 2020 13:19

DGS sonuçları açıklandı

Yaklaşık 1 ay önce yapılan DGS 2020 sınavının sonuçları açıklandı. 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu.

DGS sonuçları açıklandı
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ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) sonuçları açıklandı.

Adaylar sonuçları sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebiliyor. 

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda da 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

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