  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dikkat! Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı

Dikkat! Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı

Dikkat! Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı
Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımıyla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

 TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Etiketler toz taşımı toz uyarı meteoroloji
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti için ''tarihi fark atacak'' diyen Hakan Ural'dan ilk açıklama AK Parti için ''tarihi fark atacak'' diyen Hakan Ural'dan ilk açıklama İşte Türkiye genelinde ''sandığı patlatan'' 2 belediye başkan adayı İşte Türkiye genelinde ''sandığı patlatan'' 2 belediye başkan adayı Bahçeli seçim yenilgisinin nedenini buldu! Bahçeli seçim yenilgisinin nedenini buldu! İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! Seçime damgasını vurdu! İşte Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Seçime damgasını vurdu! İşte Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor