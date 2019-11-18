Dikkat! Yüksek Hızlı Tren hattında ''felaket'' geliyorum diyor!

CHP’li Emir, 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu’nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpışması sonucu 3’ü makinist, 6’sı yolcu olmak üzere 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin de yaralandığı facianın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğine işaret etti.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre söz konusu faciayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda ihmaller zincirinin görüldüğünü anımsatan Emir, kazanın birinci nedeninin hattın eksikleri olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan 2018 tarihinde açılan Başkentray Projesi’nin teknik şartnamesinde Ankara-Sincan hattında kullanılması gereken trafik yönetim sisteminin elektrikli sinyalizasyon sistemi olması gerektiğini kaydeden Emir, “Ne var ki Başkentray’ın sinyalizasyon sistemi bitmeden tren seferlerinin merkezden telefonla idare edilmek suretiyle alelacele başlatılmasının bedelini, kazada kaybettiğimiz canlarımız ödemiştir” diye konuştu.

Yaşanan faciaya karşın hatalardan ders alınmadığını söyleyen Emir, Başkentray Projesi kapsamındaki Sincan-Kayaş banliyö hattında sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını, aynı YHT faciasında olduğu gibi merkezden telsiz ve telefonla idare edildiğini dile getirdi. Emir, ayrıca Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul YHT hatlarında ise sadece giriş ve çıkışlarda sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını, sinyalizasyon sisteminin ara bloklarda bulunmadığını, makas konumlarının sistemde görülmediğini vurguladı. Emir, “En büyük endişemiz, yurttaşlarımızın yine bir ihmaller zincirine kurban edilmesidir” görüşünü ifade etti.

‘NEDEN TUTUKLU DEĞİLLER?’

Facianın yargı boyutunun da tam bir skandal olduğunu dile getiren Emir, bilirkişi raporlarında aralarında TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da bulunduğu 12 üst düzey yönetici kusurlu bulunmasına karşın tutuklanmazken, makasçı ve hareket memuru ve trafik kontrolörünün tutuklandığını dile getirdi. Faciayla ilgili davanın ilk duruşmasının 13 Ocak 2020’de görüleceğine işaret eden Emir, “Asli suçlu oldukları tespit edilen bu kişiler neden tutuklanmamıştır, neden haklarından soruşturma açılmasına izin verilmemiştir? Bu kişilerin 13 Ocak’ta hâkim karşısına çıkmamalarının sebebi nedir” diye sordu.