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Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan şirketlerinin akıbeti belli oldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan şirketlerinin akıbeti belli oldu
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Kara para aklama iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat'ın el konulan malvarlıklarının akıbetinin ne olacağı belli oldu.

TBMM'ye sunulan yeni bir yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışıyla alakalı düzenlemeler yer alıyor.

 TMSF tarafından bahsi geçen şirketlere 5 yıl süre ile kayyum atanacak. Bu işletmeler, TMSF tarafından satılabilecek. Öte yandan ise elde edilen gelirden varsa önceden kalan borçlar ödenecek. Kalan para kamu bankalarına aktarılacak.

Ayrıca yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarınyla alakalı da bir değişikliği kapsıyor. Buna göre, hakaret dosyalarında uzlaşma şartı olmayacak.

 

Türkiye Gazetesi

Etiketler dilan polat Engin Polat el konulan şirketler
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