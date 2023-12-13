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Dilan Polat'ın avukatı anlattı: ''Ruh hali iyi değil, aynı cümleyi tekrarlıyor''

Dilan Polat'ın avukatı anlattı: ''Ruh hali iyi değil, aynı cümleyi tekrarlıyor''
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5 Kasım'dan beri cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, Polat'ın ruh halinin iyi olmadığını belirterek, ''Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep'' dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

5 Kasım'dan beri tutuklu olan Dilan Polat hakkında konuşan Kaya, "Ruh halini sağlıklı bulmuyorum" dedi.

"DİLAN POLAT OĞLUNUN SÖZLERİNİ SAYIKLAYIP AĞLIYOR"

Çiftin MASAK raporuna göre gelirlerinin yüzde 90'ını internet üzerindeki satışlardan elde ettiğini söyleyen Kaya, "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" dedi. 

Dilan Polat'ın ruh halinden bahseden Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.

Etiketler dilan polat engin polat avukat cezaevi
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