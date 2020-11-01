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  3. 01 Kasım 2020 11:12

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ’daki son gelişmeler hakkında bilgi almak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a ziyaret
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'a güçlü desteğimizi yenilemek, Yukarı Karabağ'la ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir kez daha Bakü'de, kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.

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