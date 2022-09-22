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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan diplomatik temaslar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan diplomatik temaslar

ABD’nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdürüyor. 

Çavuşoğlu temasları kapsamında, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü.

Etiketler dışişleri çavuşoğlu
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