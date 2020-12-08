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  3. 08 Aralık 2020 19:04

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Libya açıklarında darbeci Hafter güçlerinin Türk bir şirkete ait gemiye el koyulmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter'e sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır."

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