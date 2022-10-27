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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İran'da Şah Cerağ Türbesi'ni hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran’ın Şiraz şehrinde Şah Çerağ Türbesi’ni hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler dışişleri bakanlık
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