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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e ''saldırı'' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e ''saldırı'' tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi.

"İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz."

İRAN’IN SURİYE'DEKİ BÜYÜKELÇİLİK YERLEŞKESİNİN HEDEF ALINMASI

İran’ın Şam’daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

Etiketler İsrail İran saldırı
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