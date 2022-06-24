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Dışişleri'nden Avrupa Birliği'ne tepki: Önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk

Dışişleri'nden Avrupa Birliği'ne tepki: Önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlara sert tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu, AB’nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Etiketler dışişleri tepki
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