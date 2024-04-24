DİSK'ten 1 Mayıs resti: ''Taksim 1 Mayıs alanıdır ve bu artık hukuksal bir hakikattir''

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İktidar hukuk dışı bir yasakla 1 Mayıs’ı huzursuzluk gününe çevirme inadından artık vazgeçmeli, Çalışma Bakanı da bu konuda inisiyatif almalıdır” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Çerçevesinde 1 Mayıs, Hukuk, Taksim” konulu basın toplantısı düzenledi.

Taksim’de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Valiliği’nin yasak kararına tepki gösterdi. Çerkezoğlu, “Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu gerçeğinin 2013 yılından beri tamamen keyfi biçimde yok sayılmasına, inkâr edilmesine 2024 1 Mayıs’ında artık son verilmelidir. Taksim 1 Mayıs alanıdır ve bu artık hukuksal bir hakikattir” dedi.

'MAHKEMELER SÖZÜNÜ SÖYLEMİŞTİR'

İşçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim’de coşkuyla kutlama hakkı olduğunu belirten Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve son olarak Anayasa Mahkemesi kararları bu konuda sözünü söylemiştir. Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin aldığı son karara göre de ‘1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır.’ Bu kesin ve son kararın ardından bizlerin 1 Mayıs’ta Taksim’de olmasını engellemeye çalışmak mümkün değildir. Hiç kimsenin anayasal düzeni tanımama anlamına gelecek olan böylesi bir yaklaşımı savunmamasını umut ediyoruz.”

'ÇALIŞMA BAKANI İNİSİYATİF ALMALI'

Çerkezoğlu, İstanbul Valiliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“İstanbul Valiliği olmak üzere idarenin görevi bize başka bir alan göstermek değildir, bizim Anayasal bir hak olarak gerçekleştireceğimiz bu barışçıl etkinliğe katılanların güvenliğini sağlamaktır. Ve Sayın İstanbul Valisi başta olmak üzere tüm yetkililerin bu görevlerini bizlerle koordineli biçimde gerçekleştirmelerini bekliyoruz. 23 Nisan günü Valilik makamına oturan Derin kızımızın gösterdiği sorumluluğu, doğallığı ve olgunluğu bugünün İstanbul Valisinden de beklemek hakkımızdır. Evet iktidar hukuk dışı bir yasakla 1 Mayıs’ı huzursuzluk gününe çevirme inadından artık vazgeçmeli, Çalışma Bakanı da bu konuda inisiyatif almalıdır.”

Türkiye’nin dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında yer aldığını belirten Çerkezoğlu, “Yılın 365 günü yok sayılan, hakları gasp edilen bizlerin 1 Mayıs’ta dahi irademiz tanınmıyor. Yasalar, Anayasa ve mahkeme kararları dahi yok sayılarak 1 Mayıs’ta Taksim’de olma hakkımız elimizden alınmak isteniyor” dedi ve güvenlik gerekçesinin yıllarca ileri sürülecek bir mazeret olamayacağını kaydetti.

Çerkezoğlu, şu talepleri sıraladı:

Anayasa Mahkemesi kararıyla da tescillenen Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu hakikatine saygı gösterilmeli; her işçinin 1 Mayıs alanında olabilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Asgari ücret acilen en az gıda enflasyonu ve büyüme oranı kadar artırılmalıdır.

Üst gelir gruplarına hitap eden lüks ve özel tüketim dışındaki tüm mal ve hizmetlerde KDV-ÖTV düşürülmeli, temel tüketim mal ve hizmetleri için sıfırlanmalıdır.

Gelir vergisi ilk dilimi ücretliler için %10’a düşürülmeli, vergi dilimleri yükseltilmeli, kar rekorları kıran şirketler için kurumlar vergisi artırılmalıdır.

En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli ve tüm emekli aylıkları bu oranda artırılmalı, EYT düzenlemesindeki adaletsizliklere son verilmelidir.

Türkiye’nin işçi haklarında en kötü 10 ülke arasında olması ayıbına son verilmeli, sendikal hakların kullanımının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Çerkezoğlu, “Taksim ekmektir, adalettir, hürriyettir! Emek bizimdir, Taksim bizimdir, memleket bizimdir! Taksim şimdi, demokrasi şimdi!” diyerek açıklamayı sonlandırdı.