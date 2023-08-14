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Diyanet, fenomen imam hakkında inceleme başlattı

Diyanet, fenomen imam hakkında inceleme başlattı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğunu söyleyen İmam Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

KONAKÇI HAKKINDA İNCELEME YAPILACAK
Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

"FRANSIZ'IN YAPMADIĞI ZULMÜ BU TOPRAKLARDA YAPTILAR"
Halil Konakçı, Hatay için "Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" diye konuşmuştu. Halil Konakçı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.

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Etiketler halil konakçı diyanet inceleme
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